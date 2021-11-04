Жители Эстонии пожаловались на пьяных солдат НАТО

Пассажиры поезда в Эстонии пожаловались на пьяных солдат батальона Североатлантического альянса (НАТО), которые вели себя неподобающие, сообщает Лента.Ру.

По информации латвийского портала Delfi французские солдаты возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. Как рассказали очевидцы, военные перебрали алкоголя и их стало тошнить прямо в проходах.

Представитель Elron Катрин Кулдеркнуп подтвердила факт инцидента. По ее словам, службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция. При этом в пресс-службе французского подразделения заявили, что слишком много выпил и вел себя неподобающе только один из солдат. К нему и старшему группы будут применены меры дисциплинарного воздействия.