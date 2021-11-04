Денисова прокомментировала состояние здоровья Саакашвили

Удерживаемом в Грузинском СИЗО гражданину Украины, бывшему президенту Грузии, председателю исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили сегодня сделали тесты, чтобы определить объективное состояние его здоровья в результате длительного голодания, сообщает УНИАН.

Об этом информировала в своем Телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Омбудсмен написала, что встретилась с матерью Саакашвили, его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

"Госпожа Гиули Аласания (мать Саакашвили - ред.) обеспокоена состоянием здоровья сына, который на сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила. Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михаила. Наконец сегодня были сделаны все возможные тесты, результаты которых мы ожидаем" , - отметила Денисова.

Она призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.



