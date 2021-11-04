Астронавты приготовили тако из "космического" перца

Перец является частью эксперимента НАСА под названием Plant Habitat-04, цель которого определить, какие продукты можно выращивать в космосе, сообщает Сегодня.

В июне сорок восемь семян были отправлены на космическую станцию, где они выращивались в специальном аппарате с искусственной вентиляцией для переноса пыльцы в условиях микрогравитации.

В предыдущих экспериментах удалось вырастить салат и редис, но перец оказался самым сложным из них, так как ему требуется гораздо больше времени для роста, прорастания и плодоношения.

Тем не менее недавно перец таки дал урожай. После четырехмесячного ожидания астронавты наконец-то смогли попробовать плоды своего труда. Астронавты сделали тако с космическим перцем, говядиной, регидратированными помидорами и артишоками, пишет interestingengineering.com.

Решение проблемы, связанной с выращиванием овощей в условиях микрогравитации важно для длительных миссий, во время которых членам экипажа потребуются хорошие источники витамина С, такие как перец. Часть урожая астронавты вернут на Землю для анализа.