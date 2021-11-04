Иран возобновляет переговоры по ядерной сделке

Власти Ирана согласились возобновить многосторонние переговоры касательно возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в конце текущего месяца, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери в Twitter. По его словам, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой.

"Мы договорились начать переговоры, нацеленные на снятие незаконных и бесчеловечных санкций с Ирана, 29 ноября в Вене" , - уточнил Багери.

В Госдепартаменте США приветствовали решение Ирана и заявили, что устраивающего все стороны исхода переговоров в Вене достичь можно относительно быстро.