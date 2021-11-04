Иран возобновляет переговоры по ядерной сделке
Власти Ирана согласились возобновить многосторонние переговоры касательно возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в конце текущего месяца, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил замглавы МИД Ирана Али Багери в Twitter. По его словам, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора с координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой.
"Мы договорились начать переговоры, нацеленные на снятие незаконных и бесчеловечных санкций с Ирана, 29 ноября в Вене", - уточнил Багери.
В Госдепартаменте США приветствовали решение Ирана и заявили, что устраивающего все стороны исхода переговоров в Вене достичь можно относительно быстро.
"Считаем, что возможно быстро достичь и реализовать понимание о взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД, решив сравнительно небольшое число вопросов, которые оставались незакрытыми в конце июня по завершении шестого раунда переговоров в Вене", - сказал на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.