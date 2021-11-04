Названа причина авиакатастрофы с украинцами под Иркутском
Причиной крушения грузового белорусского самолета Ан-12 в России под Иркутском, в результате которого погибло семь человек, среди которых были украинцы, стали плохие погодные условия.
По материалам российского агентства "Интерфакс" источник, знакомый с ходом расследования, сообщил изданию, что авиакатастрофу мог спровоцировать ледяной дождь.
По его данным, наряду с рулем высоты могли обледенеть элементы механизации крыла. Сопутствующими факторами мог стать перегруз и неверная центровка груза самолета.
"Самолет по сути стал неуправляем и рухнул с высоты принятия решения перед уходом на второй круг", - сказал источник.