Ущерб - на 5 млн: в Харькове поймали вора, кравшего детали лифтов

Полиция задержала ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего жителя Одесской области по подозрению в серии краж лифтового оборудования (не менее 20 эпизодов) из многоэтажек Харькова и Киева, сообщает Интерфакс-Украина.

"Его задержали... непосредственно после совершения преступления по улице Саперной (в Харькове - Ред.). В ходе осмотра задержанного полицейские изъяли перчатки, плоскогубцы, кабель лифтового оборудования в полиэтиленовых мешках" , - цитирует отдел коммуникаций начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области Романа Иващенко

По предварительным оценкам, материальный ущерб от кражи лифтового оборудования оценивается в сумму более 5 млн грн.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.