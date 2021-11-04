В Нидерландах ускорили обучение медсестер из-за вспышки COVID-19

В нидерландском городе Маастрихт начали программу по ускоренному обучению медсестер, учитывая нагрузку больниц после очередной вспышки коронавируса, сообщает Укринформ.

"Медицинский центр Маастрихтского университета пытается решить проблему нехватки медсестер, обучая студентов по ускоренной программе, чтобы они могли как можно быстрее получить практические знания и стать медсестрами в отделениях интенсивной терапии" , - говорится в сообщении местного издания.

Отмечается, что студенты с законченным средним или высшим образованием, которые сдают тесты после тщательного отбора, могут начать обучение, которое длится шесть месяцев.

Из-за коронавирусного кризиса количество студентов, которым разрешено начать программу, значительно увеличилось с 12 в прошлом году до 40 в этом году.