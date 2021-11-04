Пентагон обнародовал результаты расследования авиаудара в Кабуле

Авиационный удар с американского беспилотника летом этого года, в результате которого погибли 10 мирных жителей Афганистана, был ошибкой, не нарушившей никаких законов, заявил по итогам расследования инспектор Пентагона генерал-лейтенант Сами Саид, сообщает Укринформ.

«Это была честная ошибка… Это не было преступное поведение, неосторожное поведение или халатность» , - сказал генерал журналистам.

По его словам, во время операции имели место «ошибки в исполнении, соединенные с оправданной предвзятостью и сбоями в коммуникации», что привело к жертвам среди гражданского населения. В то же время расследование не выявило «никаких нарушений закона, в том числе закона о войне», подчеркнул генерал.

Он пояснил, что нанесшие удар с беспилотника американские военнослужащие искренне считали, что их целью был объект, который представлял «неизбежную угрозу» со стороны группировки «Исламское государство» для американских войск и дипломатического персонала.