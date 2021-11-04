Канада предложила установить глобальную цену на вредные выбросы
Международное сообщество должно ввести минимальную глобальную цену на выбросы в атмосферу вредных газов. Необходимо ввести «общие минимальные стандарты цены загрязнения», сообщает Новое время.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на климатической конференции COP26 в Глазго. Трюдо напомнил, что Канада несколько лет назад ввела специальный налог на каждую тонну выбросов вредных газов.
« Я призываю другие страны сделать то же самое. Так же, как мы согласились ввести глобальный минимальный корпоративный налог, мы должны сотрудничать, чтобы нигде в мире больше не было загрязнения», — сказал Трюдо.