В Голливуде требуют запретить использование настоящего оружия на съемках

Кинооператоры Голливуда требуют запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемочной площадке. С этой инициативой выступили 214 кинооператоров после гибели оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», сообщает Зеркало недели.

По информации Variety подписанты, среди которых Грег Фрейзер (фильм «Дюна»), Рэйчел Моррисон («Черная пантера»), Менди Уокер («Мулан»), призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать эту инициативу.

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует ввести официальный запрет на использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве, а губернатор штата Нью-Мексико Мишель Луджан Гришем подчеркнула, что штат предпримет подобные меры, если индустрия развлечений не примет такой запрет.