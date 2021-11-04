NASA назвало место высадки модуля для освоения Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало место высадки посадочного модуля Nova-C компании Intuitive Machines, где будут проведены различные тесты для последующего освоения Луны, сообщает Зеркало недели.

"В конце 2022 года NASA отправит посадочный модуль с экспериментом по добыче ресурсов из ледяного покрова на Южный полюс Луны. Он высадится на уступе, недалеко от кратера "Шеклтон" - места, выбранного в результате многомесячной оценки инженеров и ученых" , - говорится на сайте NASA.

Выбор места посадки обусловлен достаточным солнечным освещением для питания солнечных батарей на протяжении десяти дней миссии. Также сообщается, что с выбранного места видно Землю, что обеспечит постоянную связь с центром управления. Помимо того, неподалеку расположен небольшой кратер, идеальный для исследования "прыгающим" роботом.

По информации NASA, в рамках миссии будут испытаны три демонстрационные технологии: эксперимент управления по добыче ресурсов из ледяного покрова полюсов Луны PRIME-1, тест работы системы обеспечения коммуникационной сети 4G/LTE, разработанной компанией Nokia, а также Micro-Nova - "прыгающий" мобильный робот, созданный компанией Intuitive Machines.

В рамках первого эксперимента буровая установка PRIME-1, оснащенная буром TRIDENT длиной около метра и весом 80 кг, пробурит ледяной покров на полную длину инструмента, затем извлечет реголит (раскрошенные камни и пыль) и сохранит его для последующего водного анализа. Планируется, что в случае успеха испытания, бур будет использован для добычи ресурсов и при высадке лунохода VIPER в конце 2023 года.

Отмечается, что буровая установка также оборудована масс-спектрометром MSolo, модифицированным для нужд управления и способным оценивать бурение на различных глубинах в рамках миссий по добыче воды и других химических соединений.

В рамках эксперимента Nokia небольшой ровер, разработанный предприятием Lunar Outpost, удалится от места высадки на более чем полтора километра и начнет испытывать работу беспроводной сети 4G/LTE на различных дистанциях. Ровер будет передавать данные посадочному модулю, который затем отправит их на Землю. В случае успеха испытания на Луне может быть развернута коммерческая 4G/LTE система, в том числе для обеспечения видеосвязи в высоком качестве для коммуникации между астронавтами, аппаратами и лунными базами.

В то же время на лунной поверхности будет развернут робот Micro-Nova для "прыжка" в ближайший кратер, где робот будет производить съемку местности и добычу научных данных, после чего вернется обратно и передаст данные на посадочный модуль. Робот способен переносить полезную нагрузку весом около килограмма на 2,5 километра, перемещаться к лунным кратерам и вести наблюдение на Луне в высоком качестве.

Программа NASA по доставке на Луну коммерческой полезной нагрузки (CLPS) позволяет в короткие сроки находить подрядчиков среди американских компаний для доставки на Луну полезных нагрузок, с помощью которых будут развиваться наука, исследования, а также ускорится коммерческое освоение Луны.

Испытательные и демонстрационные миссии, отправленные на Луну в рамках коммерческих полетов помогут управлению в изучении лунной поверхности для обеспечения успеха плана "Артемида" по безопасному возвращению человека на Луну спустя 55 лет.