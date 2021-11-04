США помогут Украине декарбонизировать экономику

Соединенные Штаты окажут техническую, дипломатическую и финансовую помощь шести странам, включая Украину, в выполнении задач, направленных на сокращение выбросов углерода в атмосферу. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на брифинге в среду, 3 ноября, сообщает Корреспондент.

"Мы объединили усилия с шестью странами, они идут с нами рука об руку с тем, чтобы добиться декарбонизации. Среди них - Индонезия, Египет, Аргентина, Чили и Украина, а также Нигерия" , - сказала она.

По словам главы Минэнерго, соответствующая программа называется Net Zero World. В ней участвуют 17 лабораторий страны, цель которых - помочь упомянутым государствам "достичь данных амбициозных целей по климату".