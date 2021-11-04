Курс валют НБУ на 4 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 ноября, снизился на 5 коп до 26.24 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.36 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.65 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 8 коп до 35.80 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.74 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.62 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 ноября 2021 года.