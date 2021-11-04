Курс валют НБУ на 4 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 ноября, снизился на 5 коп до 26.24 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.36 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.65 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 8 коп до 35.80 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.74 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.62 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 ноября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.243100
|EUR
|Евро
|30.364600
|RUB
|Рубль
|0.364550
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.804800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.739100
|PLN
|Польский злотый
|6.616500