В Киеве при сбыте амфетамина задержали нацгвардейца

Правоохранители задержали в Киеве военного одной из воинских частей Национальной гвардии Украины после очередной продажи им наркотических веществ, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона. По данным прокуроров, нацгвардеец с июля этого года неоднократно осуществлял сбыт амфетамина на территории столицы, в том числе среди военнослужащих своей воинской части.

"02.11.2021, после очередного сбыта наркотических средств в группе с гражданским лицом старший солдат НГУ и указанное гражданское лицо были задержаны" , - говорится в сообщении.

Злоумышленникам готовится сообщение о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств (ч.2 ст.307 УК) и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанным грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет с конфискацией имущества.