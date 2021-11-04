В Турции начинают вакцинацию бустерной дозой COVID-вакцины

В Турции с сегодняшнего дня начнут прививать бустерной дозой вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.﻿ Об этом заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджи, сообщает УНИАН.

В частности, первыми третью прививку получат люди старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 60 лет, медицинские работники, а также все сотрудники, находящиеся в группе риска.

Для прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса с момента полной вакцинации должно пройти шесть месяцев.

В настоящее время в Турции двумя дозами привито 59% населения. Однако, по его словам, для достижения коллективного иммунитета в стране должно быть привито более 70% населения.