Дуда подписал закон об укреплении границы с Беларусью

На польской границе, являющейся внешней границей Европейского союза, будет создан барьер, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации Польского Радио, Президент Польши Анджей Дуда 3 ноября подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе. Укрепление обойдется в общей сложности в 1,615 млрд злотых.

Законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации Польши, должен упростить срочное строительство укрепления в связи с миграционным давлением на границе с Беларусью. ﻿Закон должен вступить в силу на следующий день после его обнародования.

Напомним, Сейм принял закон о строительстве укрепления на государственной границе 14 октября. Он определяет правила подготовки и строительства укрепления на польской границе. В прошлую пятницу Сейм отклонил основные поправки Сената - верхней палаты парламента - к этому законопроекту, и закон был передан на подпись президента.