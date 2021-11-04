Компания-владелец Vodafone назвала причины повышения тарифов

Украинский телекоммуникационный рынок серьезно недофинансирован из-за низких тарифов. Василь Лацанич, глава телеком-направления NEQSOL Holding, владеющего Vodafone, назвал отрасль связи в Украине "самой дешевой в мире", сообщает UBR.

По его словам, это значительно "сужает возможности развития" , потому что в индустрии недостаточно денег для развития.

"Поэтому рынок должен расти в ценности, фактически – дорожать", – подчеркнул он.

Он предупредил, что оператор предпримет шаги для повышения среднемесячного дохода от одного абонента (ARPU), потому что "это абсолютно необходимо" .

В будущем году №2 украинского сотового рынка намерен предложить пользователям пакеты с бОльшим объемом и перечнем услуг. Соответственно, такие тарифы будут дороже нынешних. Василь Лацанич в интервью не уточнил, когда именно это произойдет и на сколько вырастут расценки Vodafone.

Он отметил, что в Украине "довольно сильная инфляция" и для того, чтобы "повышать зарплаты сотрудникам и покупать новые технологии за валюту" необходимо получать достаточный доход.