Компания-владелец Vodafone назвала причины повышения тарифов
Украинский телекоммуникационный рынок серьезно недофинансирован из-за низких тарифов. Василь Лацанич, глава телеком-направления NEQSOL Holding, владеющего Vodafone, назвал отрасль связи в Украине "самой дешевой в мире", сообщает UBR.
По его словам, это значительно
"сужает возможности развития", потому что в индустрии недостаточно денег для развития.
"Поэтому рынок должен расти в ценности, фактически – дорожать", – подчеркнул он.
Он предупредил, что оператор предпримет шаги для повышения среднемесячного дохода от одного абонента (ARPU), потому что
"это абсолютно необходимо".
В будущем году №2 украинского сотового рынка намерен предложить пользователям пакеты с бОльшим объемом и перечнем услуг. Соответственно, такие тарифы будут дороже нынешних. Василь Лацанич в интервью не уточнил, когда именно это произойдет и на сколько вырастут расценки Vodafone.
Он отметил, что в Украине
"довольно сильная инфляция" и для того, чтобы
"повышать зарплаты сотрудникам и покупать новые технологии за валюту" необходимо получать достаточный доход.
По его словам, за последние несколько лет операторы вкладывали значительные средства сначала в 3G, а потом и в 4G,
"но внедрение новых технологий не привело к удорожанию услуг".