Джонни Депп встретился с Конором Макгрегором в неформальной обстановке

Джонни Депп держится в тени после судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд. Актер не обновляет профиль в Instagram, а если и появляется на публике, это становится событием для фанов, сообщает Сегодня.

Новые фото с Конором Макгрегором как раз тот случай. Звезда "Пиратов Карибского моря" встретился с бойцом ​​смешанных единоборств в одном из баров.

Мы с Джоном Деппом наслаждаемся бокалом прекрасного виски. Спасибо за доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье Джонни! Настоящий джентльмен, – подписал снимки Макгрегор.

Фото: Instagram

Фото: Instagram