Назначение новых министров: повестка дня Рады на сегодня

Сегодня, 4 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В частности, народные депутаты рассмотрят назначение четырех новых министров и ряд других законопроектов, сообщает РБК-Украина.

Назначение министров

Так, парламентарии сегодня могут проголосовать за назначение:

Резникова Алексея Юрьевича – министром обороны Украины;

Верещук Ирины Андреевны – вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Рябикина Павла Борисовича – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Свириденко Юлии Анатольевны – первым вице-премьер-министром Украины - министром экономики Украины.

Вместе с тем нардепы рассмотрят назначение Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной рады Украины.

Вопросы ратификации

Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:

ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;

законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;

законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;

законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств;

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты: