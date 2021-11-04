ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%, свидетельствует его ноябрьский прогноз, обнародованный в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%" , - отметил ЕБРР.

По мнению ЕБРР, росту экономики в этом году будет способствовать урожай зерновых и продолжить нормализацию активности бизнеса, а среди рисков прогноза остается медленное продвижение реформ и развертывание вакцинации.

Как прокомментировал региональный экономист ЕБРР Димитар Богов, в начале следующего года показатели инфляции начнут переходить к цели Национального банка в 5%, поскольку постепенно иссякнет эффект низкой базы сравнения. Когда инфляция достигнет таргета НБУ, зависит также от других факторов, среди которых – глобальная инфляция. По его мнению, показатель инфляции в Украине приблизится к инфляционному таргету ближе к концу 2022 или 2023-го.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В текущем году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%. Национальный банк ожидает рост экономики в 2021 году на 3,1%, в 2022 году на 3,8%.