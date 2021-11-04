Украина увеличила закупки импортной молочки: что и откуда завозили

В Украину в январе-октябре 2021 года было ввезено 88,6 тыс. тонн молочной продукции. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает UBR.

В денежном эквиваленте импорт вырос на 22% и составляет $297 млн.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, основными продавцами "молочки" выступают Польша – 38,5 тыс. т, Германия – 15,2 тыс. т и Беларусь – 10,2 тыс. т.

За десять месяцев импорт нарастили по таким продуктам:

молоко и сливки – на 13% больше (12 тыс. тонн);

сыры – на 15% (43,8 тыс. т);

молоко и сливки сгущенки – на 24% (6,6 тыс. т);

масленка, коагулированное молоко и сливки – на 39% (11,2 тыс. т);

молочная сыворотка – на 73% (6,9 тыс. т);

При этом поставки сливочного масла снизились на 13%, до 8,1 тыс. тонн.

Причинами роста импорта молочных продуктов стали сокращение поголовья коров в Украине и увеличения внутренних цен на сырье.

В то же время лидерами среди областей по количеству производимого молока остаются Полтавская (528,4 тыс. т), Винницкая (519,6 тыс. т) и Хмельницкая 510,8 (тыс. т).