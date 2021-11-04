За месяц киевские водители уплатили за парковку более 2 млн гривен

При этом сумма штрафов уплаченных за нарушение правил парковки – 4,557 млн грн, сообщает 24 Канал.

В октябре платная парковка вытянула из карманов водителей 2,288 млн грн. Это почти в полтора раза больше, чем в августе. Около 96% от этой суммы – за парковку в зоне l.

Оплаты через приложение “Киев Цифровой” по сравнению с сентябрем выросли больше, чем на треть. Через КЦ город получил 2,1 млн грн. Также для оплаты парковки используются сервисы Parking UA, Easypay, Приват24, liqpay и Portmone.

Общая сумма штрафов, уплаченных в октябре, – 4,557 млн грн. Это в полтора раза больше, чем в августе.

В октябре по сравнению с летом значительно уменьшилась средняя продолжительность одной парковки. В l зоне она сократилась с 3 часов до 2, во ll зоне – с 3,5 часа до 1,5 часа, а в спальных районах – с 4,5 часа до 2.