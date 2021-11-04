Экологичны ли гибридные автомобили: исследование

В странах Европейского союза по ряду причин повышается спрос на гибридные автомобили. Однако экологи, изучающие их влияние на окружающую среду, предупреждают потребителей: гибриды могут быть не такими безопасными, какими кажутся на первый взгляд. На это указывают некоторые исследования, сообщает Как и Почему.

К гибридным относятся автомобили, в которых ведущие колеса приводятся в действие с помощью более чем одного источника энергии. Применение одновременно двух двигателей (электрического и внутреннего сгорания) позволяет отказаться от использования ДВС при невысокой нагрузке.

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Производство гибридных авто связано с повышением рыночного спроса на них, вызванного следующими причинами:

высокие цены на нефть;

ужесточение требований к экологической безопасности транспортных средств;

наличие специальных привилегий (бесплатные автостоянки, отдельная полоса на шоссе, отсутствие дорожного налога);

решение недостатков электромобилей (вес аккумулятора, слабо развитая сеть зарядных станций, небольшая дальность пробега).

Гибрид позволяет владельцу преодолеть часть пути без выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом в скором времени таких авто будет продано больше чем бензиновых. Данные о продажах за третий квартал 2021 года:

40% – бензиновые модели;

20,7% – гибриды, в которых аккумулятор получает энергию от торможения, к примеру;

17,6% – дизельные авто;

9,8% – электромобили;

9,1% – модели PHEV (гибрид с возможностью подключения к сети).

Экологическая организация «Гринпис» совместно со специалистами по транспорту и окружающей среде сообщают, что гибридные автомобили – это переходное решение на пути к полному отказу от дизеля и бензина. Причем гибриды только тормозят этот переход. Особенно это касается полноценных моделей, которые работают в основном на ископаемом топливе.

Интересный факт: первый в мире гибридный автомобиль выпущен в 1900-1901 гг. знаменитым немецким конструктором Фердинандом Порше. Машина была оборудована двумя бензиновыми двигателями, двумя электрогенераторами. Автономность – 200 км.

Первый в мире гибридный автомобиль Ф. Порше

Например, в некоторых автопарках с гибридами не предусмотрены зарядные системы, поэтому люди не заряжают свои авто. Кроме того, водители должны научиться правильно пользоваться гибридными автомобилями. Меньше всего углекислого газа они выделяют на автомагистралях, в городской черте – на 33% меньше по сравнению с бензиновыми ТС. Нулевым уровнем выброса отличаются модели PHEV.

Также эксперты дают советы по выбору авто. Например, если речь идет о семье с одной машиной, лучшие экологические показатели будет иметь гибрид, рассчитанный на преодоление около 50 км в день, чем электрокар с огромным аккумулятором.