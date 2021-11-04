Топ-10 натуральных средств, которые помогают при коронавирусе

Иммунитет в борьбе с простудами и вирусами играет ключевую роль. А вот поддержать его помогут средства, доступные каждому, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала простые натуральные средства, которые способны помочь организму справиться как с простудой, так и с коронавирусом.

Топ-10 натуральных средств, которые помогают бороться с коронавирусом

1. Хрен. Народное средство N1 при пневмониях и гайморите, сильнее антибиотиков. Исключается на грудном вскармливании (ГВ).⠀

2. Магний - не менее 600 мг в день для поддержки нервной системы.⠀

3. Масло черного тмина. Исключается в 1-м триместре беременности.

4. Био-Чага. Природный иммуностимулятор, повышает сопротивляемость вирусам, бактериям и грибкам.

5. Гранатовый сок - дает силы.⠀

6. Куркума. Обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, разжижает кровь. Исключаем при приеме любых лекарств, так как вступает в реакцию.

7. Исландский мох. Один из лучших растительных антибиотиков при легочных заболеваниях. Исключаем при беременности, но если прописали антибиотики, то можно заменить на мох.

8. Лецитин. Из него состоит слой легочной ткани, который повреждается во время заболеваний. Важно принимать для профилактики, при и для восстановления.

9. Донник, таволга, лист малины, лавр - отдельным чаем в большом количестве, так как они разжижают кровь. Плюс натуральный уксус. Из этого беременным можно лист малины, таволгу, лавр и натуральный уксус. На ГВ - уксус исключается.

10. Дигидрокверцитин. Повышает устойчивость к инфекциям и вирусам. Исключаем при беременности.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением советов проконсультируйтесь со своим врачом.