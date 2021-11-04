Отдых в Европе: страны с самыми жесткими COVID-требованиями

Прогнозы в пандемию строить довольно сложно, но исходя из текущей ситуации, уже можно планировать зимний туристический сезон в Европе. Пока Украина находится в "зеленой" зоне. У каждой страны свои требования, сообщает Вести.

Пока только две страны закрылись от украинских граждан. Это Мальта и Болгария. Причем Болгария ограничила въезд еще для полсотни стран.

Франция и Германия с 10 октября запретили въезд для невакцинированных туристов. Кроме того, внутри этих стран действуют жесткие требования при посещении публичных мест: ресторанов, баров и музеев. К примеру, перед тем как зайти в кафе, вас попросят предъявить электронный сертификат вакцинации (в приложении "Дія").

Такие же меры с 1 ноября вступили в силу в Чехии, а также сертификат понадобится при заселении в гостиницы. Ранее у посетителей чешских кафе могли и не проверять сертификат вакцинации, так как ответственность лежала полностью на человеке. Но теперь уголовная ответственность ложится на всех, кто предоставляет услуги: продавцов, рестораторов, хозяев отелей и руководство музеев.

Ну и нужно учитывать, что Чехия принимает туристов только с вакцинами, одобренными ЕМА. Те же правила и в Польше – сюда можно только с Pfizer, AstraZeneca, Janssen и Moderna.

В Италию тоже пускают вакцинированных украинцев, но кроме сертификата нужно иметь на руках ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа перед полетом, или антиген-тест за 48 часов. Также в Италии есть так называемый Green Pass ("зеленый паспорт") – фактически его заменяет электронный сертификат (украинский в приложении "Дія"), который требуют везде, даже при посадке на общественный транспорт.