Украина на саммите ООН обязалась отказаться от угля

На саммите по климату COP26 в Глазго (Шотландия) 3 ноября более 40 стран, в которых используется уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива, сообщает Depo.ua.

Среди них такие страны как Украина, Вьетнам, Польша и Канада.

Подписанные странами обязательства предусматривают постепенный отказ от строительства новых угольных электростанций и сокращение инвестиций в эту сферу. Более богатые экономики обещают, что сделают это в 2030-х годах, а более мелкие — в 2040-х годах.

Отмечается, что поэтапный отказ от угля необходим для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

В случае отказа эти страны скоро увеличат масштабы внедрения экологически чистой энергетики.