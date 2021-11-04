Rivian наращивает выпуск электромобилей

Самый первый пикап Rivian R1T сошел с конвейера в Нормале, штат Иллинойс, 14 сентября. Автопроизводитель заявляет, что в ближайшее время производство машин достигнет объема в 200 тысяч в год, сообщает РБК-Украина.

К концу октября компания произвела 180 пикапов и 156 из них уже вручила клиентам. Производство Rivian R1T продолжает расти, и до конца года автопроизводитель планирует построить около 1200 R1T. Кроме того, в декабре начнется производство внедорожников R1S. В этом году Rivian также начнет производство своего электрического фургона Amazon.

В Rivian также подтвердили, что до конца 2023 года компания справится со всеми своими предварительными заказами. В настоящее время компания приняла 55,4 тысячи предварительных заказов на R1T и R1S в США и Канаде.

Автопроизводитель добавил, что планирует выпускать 150 тысяч электромобилей в год в первое время. Расширение производственных мощностей завода позволит производить 200 тысяч машин к 2023 году.