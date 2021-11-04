В "Слуге народа" поставили ультиматум Разумкову

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков должен определиться - он во фракции "Слуга народа" или нет, сообщает Украина 24.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Дмитрий Разумков должен для себя определиться - с "умными" он или с "красивыми". Он во фракции "Слуга народа" - как он говорит - или нет... Если он считает, что он во фракции, то, таким образом, он 2 года нарушал регламент и это как бы противоречит тому имиджу, который он старательно пытается сконструировать вокруг собственной персоны.

Если он не во фракции - тогда действительно по закону партия имеет право принять решение и лишить его мандата. Писать письма Арахамии (глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - прим. ред.) о том, чтобы он его определил в какой-то комитет... и одновременно выступать категорически против принятия решений тех или иных фракций... Мне кажется, что это как минимум непоследовательная позиция" , - сказал Гетманцев.

"Вся эта история со снятием его с должности председателя Верховной Рады - это же последствия его, для нас абсолютно непонятной, "принципиальной" позиции по законопроекту о деолигархизации, который мы принимали, в т.ч. и по налоговому закону. Мы понимаем все, что он хочет сконструировать себе какое-то политическое будущее... Если человек хочет быть членом фракции, он должен объяснить, а в какой фракции он был эти 2 года?