Mozilla выпустила Firefox 94 с новыми цветовыми схемами

Mozilla выпустила браузер Firefox 94 с рядом новых функций, включая поддержку цветовых схем, возможность изоляции сайтов, а также несколькими улучшениями производительности и безопасности, сообщает 3Dnews.

Выпуск Firefox 94 совпадает с окончанием поддержки ветки Firefox 78 ESR. Новой версией браузера с долгосрочной поддержкой станет Firefox 91.3 ERS. Что касается нововведений в Firefox 94, самым заметным из них стала поддержка цветовых схем. Теперь, при первом запуске, браузер предложить пользователям выбрать одну из шести цветовых схем.

Кроме того, Firefox теперь предлагает функцию изоляции сайтов, которая помогает пользователям защититься от вредоносных сайтов, пытающихся перехватить конфиденциальную информацию с других открытых вкладок. Среди других нововведений стоит отметить поддержку автоматического обновления браузера в фоновом режиме в Windows, а также поддержку режима низкого энергопотребления Apple при воспроизведении полноэкранного видео на таких сайтах, как YouTube и Twitch. Пользователи Linux получат улучшенную производительность WebGL и сниженное энергопотребление.

Пользователи Firefox для Android получат новую домашнюю страницу, которая включает недавние вкладки, закладки, поисковые запросы и рекомендованные статьи. Кроме того, эта версия браузера также получит поддержку новой функции, называемой неактивными вкладками. Вкладки, которые не просматривались в течение двух недель, автоматически перемещаются в специальный раздел на панели вкладок.

Firefox 94 доступен для всех основных ОС для настольных компьютеров и Android. Сборка для iOS получила номер версии 39.