США просят не нагнетать: Почему Киев не испугали войска РФ

США нагнетают истерию относительно российских войск возле украинской границы, а Украина уверяет, что ситуация под контролем. С такой реакцией нашего государства мы имеем дело чуть ли не впервые – раньше украинская сторона благодарно отзывалась на любое заявление США и Запада об угрозе Украине со стороны России, пишет Руслан Рудомский, Depo.ua.

Что произошло

Началось все с того, что 31 октября американское издание Washington Post, ссылаясь на "личные источники, приближенные к влиятельным чиновникам США и Европы" , написало, что Россия начала активно стягивать военную технику и живую силу к границе с Украиной. Источники издания утверждают, что видят необычные перемещения техники и военных на западном фланге России, плюс Россия перебрасывает танки и ракеты в южные и западные регионы страны, граничащие с государственной границей Украины.

На следующий день американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, подтверждающие, что Россия сосредоточила войска и военную технику на границе с Украиной. На обнародованном фото видно скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными. В Politico утверждают, что российские военные "начали движение в конце сентября из других районов России, где обычно базируются" .

Как кто отреагировал

Подогрело эту информацию заявление из Белого дома. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией на границе Украины после появления информации об активизации стягивания российских войск.

"В минувшие выходные у нас была возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и обеспечения того, чтобы мы защищали суверенитет и территориальную целостность страны и поддерживали ее. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией. И сейчас мне больше нечего добавить", – заявил Салливан 1 ноября.

Казалось бы – это то, что нам нужно: в Вашингтоне оперативно отреагировали на потенциальную угрозу Украине и усердно выразили поддержку. Однако, в самой Украине нашлось другое видение этой ситуации.

Первоначально Министерство обороны Украины опровергло данные об активации россиян на границе.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован. Обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении – элементы специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", — заявили в Минобороны.

В свою очередь, в Кремле назвали публикацию Politico о наращивании войск на границе с Украиной "вбросом" с рядом неточностей.

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее. Само это качество лучше всего свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами", – заявил спикер президента России Путина Дмитрий Песков.

Также он добавил, что передвижение военной техники или подразделений по территории России – это исключительно российское дело.

Поспешил прокомментировать ситуацию и участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, заявив, что российские войска у украинской границы являются свидетельством того, что Кремль испугался "Байрактаров" и заявлений американского министра о перспективах членства Украины в НАТО, поэтому решил поиграть мышцами.

Расставил точки над "і" секретарь СНБО Алексей Данилов. 2 ноября он сделал заявление, в котором назвал информацию о скоплении российских войск возле украинской границы фейком, но присутствия самих войск при этом не опроверг. По словам Данилова, российские войска у наших границ есть, но они там стоят уже давно, и ничего нового в последнее время там не наблюдается.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами. Это дезинформация, и нам непонятно, для чего они это делают… Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", – прокомментировал Данилов снимки американских СМИ.

Однако, уже 3 ноября в Минобороны Украины сделали заявление, что к началу ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек. Чтобы продемонстрировать осведомленность в теме, в Минобороны даже назвали состав этого войска.

По данным МО, украинскую границу подпирают войска 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, возле нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й и 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. Еще два армейских корпуса российских оккупационных войск развернуты и действуют на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также в Минобороны напомнили, что Российская Федерация периодически прибегает к практике перекидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Отдельно генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк посредством пресс-службы Украинского центра безопасности и сотрудничества заявил, что украинская армия готова противостоять России на Донбассе. Он заверил, что ВСУ отлично понимают действия России и то, как она ведет войну.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контрнаступательную операцию. Войска к этому готовы", — подчеркнул Павлюк.

Как объяснить разногласия

Следовательно, и украинская, и американская, и даже российская стороны сходятся в том, что российские войска возле украинской границы есть, и в достаточно серьезном количестве (90 тысяч солдат – солидный военный контингент). Однако, дальше версии расходятся: американцы утверждают, что Россия стянула эти войска недавно, официальный Киев настаивает, что они там стоят уже давно, а Кремль в своем репертуаре продолжает гнуть линию: "мы здесь живем, вообще-то" .

И если позиции Москвы и Вашингтона уже привычны и даже традиционны, то позиция Киева удивила. Ведь раньше мы первыми били тревогу, что враг у ворот, и возмущались, когда этого не замечали наши западные союзники. Сейчас же создается впечатление, что Россия нагнетает ситуацию, а Украина изо всех сил делает вид, что на это не ведется.

Такая самоуверенность является чем-то новым для нас – с начала войны едва ли не впервые выбрана такая линия поведения. Возможно, причиной тому является определенное снижение рисков российской агрессии именно сейчас, когда проходит и будет проходить еще как минимум до весны сертификацию "Северный поток – 2". А возможно, установки с Банковой не допустить нагнетания панических настроений — причин и без российских войск теперь пруд пруди. Поэтому украинская армия заявляет и своим согражданам, и миру, мол, ну есть там российские войска. Они там и были. Пусть себе стоят. А если сунутся к нам, мы им покажем, как показали под Гранитным.