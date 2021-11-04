В Раде объяснили, почему войска РФ у границ не представляют опасности

В Верховной раде Украины объяснили, почему войска РФ у границ Украины не представляют опасности. Вблизи украинских границ наблюдаются именно изменения в боевом и численном составе войск РФ, пишет Олег Черныш, РБК-Украина.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич ("Слуга народа").

Он связывает эти "телодвижения" с окончанием запланированных ранее учений.