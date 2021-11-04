Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады на сегодня

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 4 ноября. Оно состоится сразу после завершения пленарного заседания, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение №392 о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва" , - говорится в сообщении ВР.

Согласно документу, на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят законопроект о Госбюджете-2021 относительно увеличения расходов на закупки, проектирования и установки кислородных станций (№5460).