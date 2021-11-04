Токен "Игры в кальмара" вырос, несмотря на сообщения о скаме

Цена запущенного по мотивам популярного сериала Netflix «Игра в кальмара» токена SQUID снова растет, несмотря на неработающий сайт и аккаунты в соцсетях, а также предупреждения о возможном скаме проекта, сообщает ForkLog.

Биржа Binance расследует деятельность проекта, так как он был построен на базе Binance Smart Chain, сообщили Barrons представители площадки.

В Binance отметили, что деятельность Squid Game напоминает схему Pump & Dump и может быть отнесена к мошенничеству.

Компания заявила о заморозке счетов и занесении в черный список адресов кошельков, связанных с разработчиками Squid Game. Биржа также использует инструменты блокчейн-аналитики для выявления злоумышленников. Кто стоит за проектом, неизвестно.

Аналитики Binance предположили, что команда проекта использует сервис микширования транзакций Tornado Cash для отмывания средств. Служба безопасности биржи в настоящее время отслеживает эти активы.

Собранные данные Binance передаст правоохранителям.

В Telegram команда Squid Game 1 ноября написала, что кто-то якобы пытается взломать проект, и заявила о снятии всех ограничений на транзакции.

Несмотря на все это, а также предупреждения о возможном скаме на CoinMarketCap, цена SQUID растет. За последние сутки она выросла на 2280% (на момент написания).

Напомним, после запуска SQUID резко взлетели в цене, однако уже тогда инвесторы жаловались, что не могут продать токены на платформе PancakeSwap.

После того, как цена SQUID выросла до $2856 в течение нескольких минут она обвалилась до $0,005.

По мнению многих аналитиков, произошел так называемый rug pull. По предварительным оценкам, разработчики вывели около $3,3 млн пользовательских средств.