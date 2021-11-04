Влад Яма с семьей отдыхает на Мальдивах: фото с женой и сыном
Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма полетел на Мальдивы. Он давно мечтал побывать на этих островах, поэтому несколько дней с семьей проведет именно там, сообщает 24 Канал.
В воскресенье Влад должен быть на прямом эфире "Танцев со звездами", поэтому на Мальдивы полетел лишь на несколько дней. Семья выбирала между Египтом и этими островами и все-таки решила хотя бы меньше времени, но провести его в райском уголке земли.
Влад Яма с семьей на Мальдивах
Танцор опубликовал фото, на котором запечатлен с самыми родными на фоне невероятно красивого океана. На лицах Влада, Лилии и Леона сияют улыбки. Все они очень счастливы, что смогли прилететь именно туда и несколько дней насладиться природой, белоснежным песочком и бирюзовой водой океана.
Да, мы на Мальдивах. Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда было дорого или, судя по отзывам, "туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать". А когда в запасе было 2 недели, хотели в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы – не совсем правдивая история. Важно не сколько, а как. Сложно описать картину словами. Просто кажется, что это кино. Осуществилась еще одна мечта - подписал фото Влад Яма.