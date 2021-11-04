Влад Яма с семьей отдыхает на Мальдивах: фото с женой и сыном

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма полетел на Мальдивы. Он давно мечтал побывать на этих островах, поэтому несколько дней с семьей проведет именно там, сообщает 24 Канал.

В воскресенье Влад должен быть на прямом эфире "Танцев со звездами", поэтому на Мальдивы полетел лишь на несколько дней. Семья выбирала между Египтом и этими островами и все-таки решила хотя бы меньше времени, но провести его в райском уголке земли.

Влад Яма с семьей на Мальдивах

Танцор опубликовал фото, на котором запечатлен с самыми родными на фоне невероятно красивого океана. На лицах Влада, Лилии и Леона сияют улыбки. Все они очень счастливы, что смогли прилететь именно туда и несколько дней насладиться природой, белоснежным песочком и бирюзовой водой океана.

Мальдіви
Фото из инстаграма хореографа

Да, мы на Мальдивах. Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда было дорого или, судя по отзывам, "туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать". А когда в запасе было 2 недели, хотели в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы – не совсем правдивая история. Важно не сколько, а как. ﻿﻿Сложно описать картину словами. Просто кажется, что это кино. Осуществилась еще одна мечта - подписал фото Влад Яма.

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