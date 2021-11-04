Tesla выпустила универсальную зарядку для электромобилей

Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое будет работать со всеми электромобилями, продаваемыми в Северной Америке, сообщает РБК-Украина.

Это первый случай, когда калифорнийский автопроизводитель предлагает зарядное устройство без своего патентованного разъема, который используется в Tesla.

Новое настенное зарядное устройство оснащено стандартным разъемом J1772 и предназначено для использования как в помещении, так и на улице. Wall Box обеспечивает зарядку до 9,6 кВт. В комплекте с зарядкой поставляется кабель длиной 7,3 метра. Новое настенное зарядное устройство фактически представляет собой модифицированную версию домашнего зарядного устройства предыдущего поколения, которое Tesla продавала своим клиентам.

Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилей

Зарядное устройство предназначено для работы с электромобилями всех производителей, а владельцы Tesla могут использовать его со специальным адаптером, который входит в стандартную комплектацию любого автомобиля Tesla. Настенное зарядное устройство от Tesla стоит всего 415 долларов.

Tesla сдалась: компания показала универсальную зарядку для всех электромобилей

Запуск продукта состоялся всего через день после того, как Tesla объявила, что позволит владельцам электромобилей сторонних производителей использовать десяток станций Supercharger в Нидерландах.

Автопроизводитель планирует в конечном итоге открыть все свои 25000 супербыстрых зарядок по всему миру для владельцев электромобилей сторонних производителей.

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