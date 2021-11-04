Tesla выпустила универсальную зарядку для электромобилей

Tesla выпустила новое домашнее зарядное устройство, которое будет работать со всеми электромобилями, продаваемыми в Северной Америке, сообщает РБК-Украина.

Это первый случай, когда калифорнийский автопроизводитель предлагает зарядное устройство без своего патентованного разъема, который используется в Tesla.

Новое настенное зарядное устройство оснащено стандартным разъемом J1772 и предназначено для использования как в помещении, так и на улице. Wall Box обеспечивает зарядку до 9,6 кВт. В комплекте с зарядкой поставляется кабель длиной 7,3 метра. Новое настенное зарядное устройство фактически представляет собой модифицированную версию домашнего зарядного устройства предыдущего поколения, которое Tesla продавала своим клиентам.

Зарядное устройство предназначено для работы с электромобилями всех производителей, а владельцы Tesla могут использовать его со специальным адаптером, который входит в стандартную комплектацию любого автомобиля Tesla. Настенное зарядное устройство от Tesla стоит всего 415 долларов.

Запуск продукта состоялся всего через день после того, как Tesla объявила, что позволит владельцам электромобилей сторонних производителей использовать десяток станций Supercharger в Нидерландах.

Автопроизводитель планирует в конечном итоге открыть все свои 25000 супербыстрых зарядок по всему миру для владельцев электромобилей сторонних производителей.