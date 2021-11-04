ПриватБанк запускает новую услугу перевода денег для заробитчан

ПриватБанк и Azimo запускают сервис мгновенных денежных переводов из Европы в Украину, сообщает Сегодня.

Azimo – это европейский сервис электронных денежных переводов, базирующийся в Лондоне и Кракове. Azimo имеет веб-сайт и мобильное приложение.

Новый сервис в коллаборации с ПриватБанком направлен прежде всего на проблемы украинцев, работающих за границей.

Теперь пользователи Azimo в Великобритании, Европе, Канаде и Австралии могут отправлять деньги на счета ПриватБанка и для этого им понадобится только номер мобильного телефона получателя и последние четыре цифры их платежной карты.