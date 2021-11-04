Зеленский представил в Раде кандидатуру на должность министра обороны

Владимир Зеленский представил в парламенте кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны, сообщает Левый берег.

Кандидатура министра обороны, как известно, вносится в парламент по представлению президента.

"Есть понятие ротации – это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Андрея Васильевича (Тарана, – Ред.)" , – отметил президент.

Зеленский напомнил, что Андрей Таран – пока единственный украинец, отмеченный в зале славы Национального университета обороны США.

"Уверен, что его преемник обладает высоким потенциалом, чтобы стать вторым выдающимся украинцем" , – отметил президент.

Он добавил, что преемник Тарана должен обладать безоговорочным авторитетом среди украинских бойцов, укреплять обороноспособность армии и обеспечивать достойные условия для защитников и защитниц Украины.