Зеленский представил в Раде кандидатуру на должность министра обороны
Владимир Зеленский представил в парламенте кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны, сообщает Левый берег.
Кандидатура министра обороны, как известно, вносится в парламент по представлению президента.
"Есть понятие ротации – это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка. Менять новыми профессиональными людьми, заряженными на 100%. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Андрея Васильевича (Тарана, – Ред.)", – отметил президент.
Зеленский напомнил, что Андрей Таран – пока единственный украинец, отмеченный в зале славы Национального университета обороны США.
"Уверен, что его преемник обладает высоким потенциалом, чтобы стать вторым выдающимся украинцем", – отметил президент.
Он добавил, что преемник Тарана должен обладать безоговорочным авторитетом среди украинских бойцов, укреплять обороноспособность армии и обеспечивать достойные условия для защитников и защитниц Украины.
"В соответствии с положением п.10 ст. 106 Конституции Украины, мною внесено представление о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины. Прошу проголосовать и поддержать", – отметил он.