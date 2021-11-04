Украина разработала план наступления на Россию – Арестович
Во время визита в Киев главы Министерства обороны США Ллойда Остина в октябре Украина разрабатывала план контрнаступления на Россию в случае полномасштабной войны. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Страна UA.
По его словам, от Запада в поддержку Украины в случае
"большой войны" последуют санкции против президента РФ Владимира Путина.
"Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию, даже к полномасштабному наступлению. Планирование составлено еще в апреле. Совместные планы реагирования разработаны с международными партнерами. Напомню, две недели назад был министр обороны США Остин в Украине. Если будет полномасштабная война, независимо от того, что будет с Украиной, а будет нелегко, Россия потеряет обороноспособность лет на пять. А может пошатнется сам путинский режим, потому что последуют санкции, и будут большие проблемы",– заявил Арестович.