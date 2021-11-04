Украина разработала план наступления на Россию – Арестович

Во время визита в Киев главы Министерства обороны США Ллойда Остина в октябре Украина разрабатывала план контрнаступления на Россию в случае полномасштабной войны. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Страна UA.

По его словам, от Запада в поддержку Украины в случае "большой войны" последуют санкции против президента РФ Владимира Путина.