"ЗЕофшор": оппозиция во время выступления Зеленского поднялась с плакатами

Нардепы оппозиционных фракций во время выступления президента Зеленского в Раде подняли плакаты с вопросами к главе государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленскому напомнили об оффшорном скандале, а также о дефиците кислорода в больницах и о "вагнергейте".

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.