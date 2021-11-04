СБУ заблокировала схему хищения миллионов с оборонного предприятия

Служба безопасности Украины заблокировала схему хищения миллионов гривен с авиационного предприятия оборонного значения: под видом новой техники заводу поставляли подержанную. Таким образом пытались присвоить 2,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Речь идет о заводе "Авиакон", расположенном в Конотопе Сумской области.

"Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, которые занимаются торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по снабжению стратегическом госпредприятию подержанного некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, некачественное оборудование предназначалось для ремонта вертолетов как для Министерства обороны, так и для иностранных заказчиков.

Контрразведка СБУ сейчас проверяет наличие подобной схемы на других оборонных предприятиях Украины.