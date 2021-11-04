Безуглеводный рацион продлевает жизнь мужчины

Американские ученые неоднократно проводили опыты над лабораторными животными, в ходе которых делались выводы, подтверждающие то, что питание прямым образом влияет на качество жизни. Гастрономические привычки оказывают непосредственное влияние на мужское здоровье, сообщает Menslife.

Рацион питания, исключающий углеводы, уменьшает риск рака простаты и продлевает жизнь мужчины, заявляют исследователи из Дюкского Университета.

И этому есть простое объяснение: развитие и рост опухоли взаимосвязаны с увеличением уровня инсулина в крови. Можно сделать вывод, что составляя свой рацион из безуглеводных продуктов, человек существенно замедляет процесс роста злокачественной опухоли.

«Диету, состоящую из продуктов, которые лишены углеводов, можно смело назвать наиболее эффективной. Она не только служит отличной профилактикой рака простаты, но и способна замедлить рост уже образовавшейся опухоли. Иными словами – такая диета продлевает жизнь мужчины», - поделились своим мнением ученые.

В настоящее время специалисты не останавливаются проводить опыты на лабораторных животных, однако в недалеком будущем намерены проводить свои исследования при участии людей.

Все, что следует начать делать - это заменять вредные углеводы (сладости, хлеб из белой муки, сладкие фрукты, такие как виноград) полезными (крупы, хлеб из отрубей или цельнозерновой, макароны их твердых сортов пшеницы, овощи). Ты очень скоро станешь выглядеть лучше, начнешь себя лучше чувствовать и будешь ощущать энергию.