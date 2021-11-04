Лукашенко получил обновленную конституцию Белоруссии

Лукашенко получил обновленную конституцию Белоруссии

Конституционная комиссия представила доработанный вариант обновленной конституции Беларуси самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, сообщает Лента.ру.

"Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны", — сообщил он.

Лукашенко отметил, что главные изменения должны касаться государственной власти. По его словам, важно закрепить роль Всебелорусского народного собрания, а также перераспределить полномочия между органами государственной власти. Лукашенко также предостерег от разрушения системы власти, которая существует в современной Беларуси.

Александр Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Беларусь после выборов главы государства в августе 2020 года. 

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