Лукашенко получил обновленную конституцию Белоруссии

Конституционная комиссия представила доработанный вариант обновленной конституции Беларуси самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, сообщает Лента.ру.

"Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны" , — сообщил он.

Лукашенко отметил, что главные изменения должны касаться государственной власти. По его словам, важно закрепить роль Всебелорусского народного собрания, а также перераспределить полномочия между органами государственной власти. Лукашенко также предостерег от разрушения системы власти, которая существует в современной Беларуси.

Александр Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Беларусь после выборов главы государства в августе 2020 года.