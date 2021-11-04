Букеровская премия-2021: награду получил писатель из ЮАР

Объявили победителя Букеровской премии. В 2021 году престижную награду получил 57-летний писатель из ЮАР – Деймон Гелгут, сообщает 24 Канал.

В 2003 и 2010 годах писатель попадал в шорт-лист премии. Теперь его отметили за роман "Обещание" (The Promise).

Роман "Обещание"

В романе говорится о семье белокожих, проживающих в ЮАР. Собравшись на похоронах, они осознали, что не выполнили важное обещание. Семья должна была отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, которая всю жизнь работала в них. Однако нашли несколько отговорок, чтобы не сдержать слова.

Автор получит за эту работу награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, что равняется почти 1,8 миллиона гривен.