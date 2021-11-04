Лерос назвал Зеленского "главным предателем" в стране

Народный депутат Украины Гео Лерос назвал Владимира Зеленского "предателем" и показал президенту Украины неприличный жест рукой, сообщает УНИАН.

Это произошло во время заседания парламента, на котором рассматривался вопрос о назначении Алексея Резникова министром обороны Украины и в сессионном зале присутствовал глава государства.

Лерос, выступая с трибуны парламента, назвал Зеленского "предателем". Зеленский не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, так как он говорит не на тему.

Микрофон был отключен, Лерос не мог продолжать выступать, тогда он повернулся к президенту Украины и показал ему поднятый средний палец.

После этого народный депутат Украины Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа") призвал регламентный комитет парламента разобраться с этой ситуацией, приняв соответствующие решения. Она отметила, что недопустимо такое поведение народного депутата, в частности в сессионном зале Верховной Рады.