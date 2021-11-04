Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц

Рада выделила 800 млн грн на кислородные станции для больниц

Верховная Рада Украины увеличила расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц еще на 800 млн гривен. Соответствующий законопроект № 5460 поддержали 336 нардепов. Об этом, со ссылкой на пленарное заседание, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Таким образом, нардепы внесли изменения в закон о бюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетных программ "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций".

Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на закупку оборудования и 150 млн гривен – на проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.

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