Госэнергонадзор выясняет причины аварийной остановки энергоблоков ДТЭК

Государственная инспекция энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) осуществляет ряд мероприятий с целью выяснения причин аварийной остановки энергоблоков №4 "ДТЭК Кураховская ТЭС", №6 и №11 "ДТЭК Бурштынская ТЭС" и №8 "ДТЭК Добротворская ТЭС", сообщает Интерфакс-Украина.

"Такие действия осуществляются согласно обращению НЭК "Укрэнерго" и решению СНБО по проведению внеплановых проверок производителей электрической энергии по результатам каждой аварийной остановки генерирующего оборудования тепловых электрических станций и централей" , – пояснил Госэнергонадзор.

Инспекция сослалась на информацию "Укрэнерго", согласно которой Украина 2 ноября была вынуждена активировать аварийную помощь из энергосистем других стран, причиной чему послужила повышенная аварийность на энергоблоках ТЭС в период сезонного роста потребления.

В частности, на "ДТЭК Кураховская ТЭС" был задержан выход из планового ремонта блока №8, который был переведен в аварийный ремонт до конца 5 ноября.

2 ноября с утра выведен в аварийный ремонт энергоблок №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС", что сделало невозможным перефиксацию энергоблока №8 этой электростанции на работу в ОЭС Украины с целью снижения в этой зоне дефицита мощности.

Также был выведен в аварийный ремонт энергоблок №6 "ДТЭК Бурштынская ТЭС".

"Для выяснения причин возникновения и развития технологических нарушений представители Госэнергонадзора включены в состав комиссий по расследованию технологических нарушений и прибыли на указанные объекты" , – проинформировали в Госэнергонадзоре.

В частности, будут изучены обстоятельства аварийных отключений на этих энергоблоках ТЭС и выполнение организационно-технических мероприятий согласно требованиям нормативно-правовых актов и правил в области электроэнергетики.

"По результатам расследования будут составлены акты, в которых установлены причины нарушений и разработаны организационно-технические мероприятия со сроками их выполнения" , – пояснили в инспекции.

Также к мероприятиям по выяснению причин аварийной остановки блоков указанных ТЭС привлечены представители оператора системы передачи в лице "Укрэнерго" и Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" назвало причиной активации 2 ноября аварийной помощи Беларуси и Словакии дефицит мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС" из-за повышенной аварийности на энергоблоках тепловых станций, в частности группы ДТЭК.

В свою очередь "ДТЭК Энерго" потребовало от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании относительно причин срыва балансирования энергосистемы и активации аварийной помощи из Беларуси.