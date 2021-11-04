Патрульных обяжут работать с включенными бодикамами

Украинские патрульные полицейские будут обязаны всегда работать с включенными бодикамами. Со следующего года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30".

"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами" , - заявил Монастырский

По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Бодикам - это персональная камера, видеорегистратор, который может крепиться непосредственно на одежду. Применяется для фиксации работы полицейских.