Патрульных обяжут работать с включенными бодикамами
Украинские патрульные полицейские будут обязаны всегда работать с включенными бодикамами. Со следующего года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30".
"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", - заявил Монастырский
По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.
Бодикам - это персональная камера, видеорегистратор, который может крепиться непосредственно на одежду. Применяется для фиксации работы полицейских.