Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны

Новый министр обороны Алексей Резинков обещает кадровые изменения в ведомстве, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Раде после назначения на должность.

В то же время Резников не озвучил фамилии тех, кто может лишиться своей должности.

"Я сейчас не озвучиваю фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком, который находится на ответственной должности, чтобы понять, что он делает, что не выходит, что раньше мешало, тогда я почувствую, по дороге ли нам далее или же нам надо будет пожать друг другу руки, поблагодарить и попросить освободить место" , - подчеркнул глава Минобороны.

Резников проинформировал, что данный вопрос будет решен в течение нескольких дней.

Говоря о кадровых изменениях в ВСУ, он заявил, что такие решения будут приниматься вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.