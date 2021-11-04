Унылая пора: 7 книг для долгих осенних вечеров

Зима близко, холода наступают, а отопительный сезон только-только набирает обороты. Далее 7 книг для долгих осенних вечеров, сообщает Сегодня.

Тосікадзу Кавагуті "Доки кава не охолоне" ("КСД")

Маленькая кофейня в Токио лишена окон, однако имеет трое часов и свою тайну. Один раз в сутки отсюда можно вернуться назад во времени и снова встретиться с тем, кого любил, но потерял. Четверо женщин решаются воспользоваться такой услугой. Но стоит ли будоражить старые чувства и тревожить едва зажившие раны? Об этом вы узнаете, погрузившись в тёплую атмосферу книги японского автора Тосикадзу Кавагути.

Фото: bookclub.ua

"Води слонам" Сара Груен ("Фабула")

Что ни делается — все к лучшему. Подтвердить правильность этой поговорки может Джейкоб, главный герой произведения "Воды слонам", на склоне лет вспоминающий свой отчаянный поступок, о котором совершенно не жалеет. Когда вся жизнь пошла кувырком, парень запрыгнул в поезд и оказался в вагоне странствующего цирка. И кто бы знал, что именно там он найдет свое предназначение, истинную любовь и настоящих друзей, которые могут быть не только людьми.

Фото: fabulabook.com

"Так весело нам ще ніколи не було" Клер Ломбардо ("Рідна Мова")

Текущая семейная сага в исполнении Клер Ломбардо станет украшением ваших осенних вечеров. Многодетные счастливые супруги имеют гармоничные отношения, они вместе уже много лет. Их четыре дочери находятся в поиске жизненного пути, набивают собственные кровоподтеки, получая ценный опыт. И вроде бы в семье царит атмосфера доверия, однако каждый имеет свои скелеты в шкафу, свои неприятные тайны. И когда одна из таких вылезет наружу — становится очевидно, что нерешенные проблемы Дамокловым мечом висят над этой семьей. Однако любовь и умение найти общий язык способны творить чудеса.

Видавництво "Рідна Мова"

"Усе від А до Я" Деббі Джонсон ("Фабула")

Легкое чтиво на нелегкую тему – так можно охарактеризовать этот роман. Щемящая история начинается с женщины, которая узнает о неутешительном диагнозе, оставляющем ей всего пару месяцев жизни в этом мире. И единственное ее желание — успеть помирить своих дочерей, давно переставших общаться. Поэтому она решает не сообщать о болезни, а с помощью писем, загадок и квестов приглашает их пройти путь примирения от А до Я. Удастся ли им найти любовь и прощение в своих сердцах? Ответ не заставит себя ждать.

Видавництво "Фабула" / Фото: fabulabook.com

"Усім хлопцям, яких я кохала" Дженні Хан ("Ранок")

Так подписала свои тайные письма Лара, главная героиня одноименного произведения Дженни Хан. Объекты ее симпатий никогда не должны были получить эти послания, однако судьба решает иначе. Подбрасывает хворост в огонь и то, что один из ребят – бывший сестры Лары. А тут еще и друзья что-то заподозрили и выпускные экзамены на носу. И как тут разобраться с собственными чувствами? Чтобы узнать, чем закончится вся катавасия, загляните к этой забавной истории, оставляющей по себе приятное послевкусие.

Видавництво "Ранок"

"Тривожні люди" Фредерік Бакман ("Книголав")

Может ли что-то объединять девять незнакомцев, которые вместе стали заложниками вора-неудачника? Может быть. Даже больше, чем кажется. Именно это доказывает нам Фредерик Бакман в своем романе. И в конце концов не столь важным оказывается возраст, гендер, профессия или состояние. Ибо в душе все мы – маленькие ребята, стремящиеся к любви, принятию и душевному теплу.

Видавництво "Книголав"

"Де закінчуються веселки" Сесілія Ахерн ("Рідна Мова")

Рози и Алекс понимают друг друга с полслова, дарят взаимную поддержку в любых ситуациях. Но до сих пор сомневаются, какие отношения между ними, действительно ли они просто друзья? Пусть судьба разводит их на долгое время, но правду говорят – твое от тебя не уйдет. Найдут ли герои смелость признаться в собственных чувствах? Читайте в бестлеллере от Сесилии Ахерна.