Известный финансист прогнозирует падение биткоина до нуля

Несмотря на то, что недавно цена биткоина установила новый рекорд, рано или поздно его стоимость снизится до нуля, поскольку он нестабилен и его легко отследить. Так считает финансист и эссеист Нассим Николас Талеб, называя криптовалюты "пузырем" на более чем $2 трлн, сообщает Обозреватель.

Автор экономического бестселлера The Black Swan жестко раскритиковал ценность криптовалют на платформе Visa Informal Cashless Forum 2021.

"Я не верю в криптовалюту или блокчейн-технологии, потому что заявления о них не кажутся связанными с реальностью" , – признался Талеб.

По его словам, высокая стоимость первой криптовалюты не может расцениваться как ее успешность.

"Это не успех для валюты. Валюта должна быть стабильной" , – считает экономист и призывает разделять оценку криптовалют и удобство от их использования.

К тому же, он называет биткоин неудобным для незаконных операций, потому что его очень легко отследить.

"Люди говорят, что его нельзя отследить, но статистически вы все же можете это сделать" , – считает Нассим Талеб.

Эксперт называет криптовалюты "пузырем" на более чем $2 трлн, который может "сдуться", как во время кризиса в 2000 году "сдулась" биржа NASDAQ. По его мнению инвестиции в биткоин – иррациональны, потому что эта криптовалюта не предусматривалась для сохранения ценности.

"Он не может быть методом хранения ценности. Потому что в далекой перспективе его конечная стоимость будет равна нулю" , – говорит Нассим Талеб.

Он объясняет свое мнение тем, что блокчейн-технология нуждается в постоянной поддержке, а если люди однажды потеряют к ней интерес, это будет означать ее конец.